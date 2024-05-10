حجازي أبرزهم.. غيابات اتحاد جدة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد اتحاد جدة، العديد من اللاعبين، عندما يستقبل الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

غيابات الاتحاد أمام الاتفاق في دوري روشن

ويتطلع جاياردو مدرب العميد، إلى ألا يتأثر فريقه بغياب المعيوف وأحمد حجازي وأحمد شراحيلي ولويز فيليبي وزكريا هوساوي ومد الله العليان وفابينيو وسلطان الفرحان وخالد الغامدي وحمد الله وبنزيما وأحمد بامسعود.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

الدفاع: فواز الصقور – سعد الموسى – حسن كادش – تركي الجعدي

الوسط: فيصل الغامدي – نجولو كانتي – أحمد الغامدي

الهجوم: صالح الغمري – رومارينيو – جوتا.