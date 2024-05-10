"لخوض نهائي أفريقيا".. الخليج 365 يكشف موعد سفر الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على موعد سفر الفريق إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم 18 مايو الجاري، على ملعب "رادس"، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن بعثة الأهلي ستسافر إلى تونس يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على متن طائرة خاصة".

وأضاف: "الجهاز الفني للفريق وضع البرنامج التدريبي الخاص باستعدادات الفريق للمباراة، حيث يخوض الفريق حصتين تدريب فقط في تونس، يومي الخميس والجمعة، قبل مواجهة الترجي يوم السبت في المباراة النهائية".

واختتم المصدر تصريحاته: "حدث تواصل بين مسؤولي الأهلي والقنصلية المصرية في تونس، وكذلك الاتحاد الأفريقي، لترتيب كل الأمور الخاصة ببعثة الفريق في تونس".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، فيما تخطى فريق الترجي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بعد الفوز عليه بهدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.