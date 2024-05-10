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رسميا.. سموحة يشكو محمود ناجى والحنفي في اتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أرسل نادي سموحة، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجى ومحمد الحنفي اللذان أدارا مباراة الفريق السكندري أمام زد، بالدوري الممتاز.

وطالب سموحة فى خطابه لاتحاد الكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق أمام الزمالك وزد.

وأكد سموحة فى الخطاب بأنه لا يريد إسناد أي مباراة مقبلة لسموحة تحت قيادة محمود ناجى ومحمد الحنفى تحكيميًا، سواء حكم ساحة أو رابع أو تقنية فيديو من أجل تحقيق العدالة مع التحقيق مع الحكمان فى الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في مباراة زد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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