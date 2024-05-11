نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق نيس على ضيفه لوهافر 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ستاد بريست مع ستاد ريمس 1/1.

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيريمي بوجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

ورفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد لوهافر عند32 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل ستاد بريست مع ستاد ريمس 1/1.

وتقدم ستاد ريمس بهدف سجله مارشال مونيتسي في الدقيقة 25 وتعادل ستاد بريست عن طريق ليليان بيراسيير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع ستاد بريست رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث كما رفع ستاد ريمس رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.