رئيس سبورتنج: سندعم "فاروق" وجهازه حتى الصعود للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - صرح أحمد حسن رئيس مجلس ادارة نادى سبورتنج للوفد قائلا “ سيظل مجلس ادارة نادى سبورتنج يدعم الفريق الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد فاروق وجهازه الفنى حتى الصعود الى الدورى الممتاز وهو الانجاز الذى لم يشهده سبورتنج طوال مشواره الرياضى ”

وأكد على أن صعود الفريق الى دورة الترقى للمجموعات يعتبر سابقه تاريخية تستحق الشكر والتقدير من اللاعبين والجهاز الفنى لافتا الى أنه من حق أبناء نادى سبورتنج ان يكون لهم فريق بدورى الاضواء وذلك لتدعيم المواهب من أبناء النادى

وطالب رئيس نادى سبورتنج اللاعبين والجهاز الفنى بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة وهى الفترة الفاصلة للصعود الى الدورى الحلم الذى بدأ ينتظره أبناء سبورتنج

وأختتم تصريحاته بأن نادى سبورتنج يشهد طفرة رياضية على مختلف الالعاب الفردية والجماعية

يذكر أن فريق سبورتنج فاز على فريق المنصورة بضربات الجزاء بنتيجة ٤-٣ ليصعد الى ترقى المجموعات

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