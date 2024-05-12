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رمضان صبحي الأفضل في مباراة بيراميدز والمصري

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى ٤٤ نقطة، بعدما حصد ٣ نقاط.

في سياق آخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة حارس الفريق الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة المصري، هي عبارة عن آلام في كعب القدم، خلال إحدى الكرات العرضية.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء المصري باستاد برج العرب في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز، وشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل على الحارس.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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