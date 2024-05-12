محاضره فنيه للاعبى الزمالك بعد طعام الغذاء

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا لمواجهة نهضة بركان

الأحد 12/مايو/2024 - 02:23 م 5/12/2024 2:23:30 PM

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية والنصف عصر اليوم بتوقيت المغرب، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر على الملعب البلدي ببركان.

وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم، وسيعطي التعليمات الفنية الأخيرة للفريق.

وسيعلن المدير الفني عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الزمالك لقاء اليوم أمام نهضة بركان قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.