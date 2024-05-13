"ولا مدرب زيك".. لاعب الأهلي الأسبق يسخر من تصريحات حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سخر لاعب نادي الإسماعيلي الحالي والأهلي الأسبق، أحمد الشيخ، من تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي، أحمد شوبير، تصريح لحسام حسن نصه كالتالي: "لا يوجد لاعب في الدوري يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأعاد الشيخ نشر منشور شوبير وعلق: "والله ولا مدرب زيك (رمز تعبيري يضحك)".

وبعد سخرية اللاعب من تصريحات حسام حسن، حذف المنشور من على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك".

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