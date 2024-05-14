جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أُقيمت مساء الإثنين مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي جمعت فريقي أستون فيلا وليفربول انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
ويستعرض الخليج 365 جدول هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة أستون فيلا وليفربول:
1) هالاند ـ 25 هدفاً.
2) بالمر ـ 21 هدفاً.
3) إيزاك ـ 20 هدفاً.
4) دومينيك سولانكي 19 هدفاً.
5) واتكينز ـ 19 هدفاً.
6) محمد صلاح: 18 هدفاً.
7) فودين ـ 17 هدفاً.
8) سون ـ 17 هدفاً.
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