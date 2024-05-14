ثنائي الاتحاد السعودي جاهز لمواجهة الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - تأكدت جاهزية ثنائي نادي الاتحاد السعودي، البرتغالي جوتا ومهند الشنقيطي لخوض مباراة الخليج المقررة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك جوتا ومهند الشنقيطي في مران نادي الاتحاد، بعد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد تجاوزهما إصابتيهما.

شهد مران الاتحاد مشاركة العناصر التي خاضت مباراة الاتفاق الجمعة الماضي باستثناء الثنائي فيصل وأحمد الغامدي اللذين اكتفيا بتمارين في صالة الإعداد البدني ولم يخوضا المناورة الفنية.

وخسر الاتحاد من الاتفاق بخماسية نظيفة، الأسبوع الماضي في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد، المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بعد مرور 31 جولة.