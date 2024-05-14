الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال لخلافة العشري

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب خالد جلال المدير الفني السابق لفاركو من تولى منصب مدرب لفريق الكرة بنادي الإتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى العام وآخرها الهزيمة أمام سموحةبهدفين دون رد فى الدورى.

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وكشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد ان مجلس الإدارة نجح فى التوصل لإتفاق مناسب مع خالد جلال أملا فى التواجد بالمربع الذهبي نهاية الموسم.

وخلال ساعات سيتم الانتهاء من تفاصيل العقد فى ظل العلاقه الودية التى تجمع خالد جلال مع محمد مصيلحى رئيس النادي.

وكان خالد جلال قد رفض عرضا رسميًا منذ أيام في الدورى الليبى.