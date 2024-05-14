شكرا لقرائتكم خبر رافاييل فاران يرحل عن مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم فاران (31 عاما) إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزينة النادي مبلغا كبيرا.
لكن الإصابات المتكررة نالت من مسيرة مدافع منتخب فرنسا، حيث ظهر بقميص مانشستر يونايتد في 93 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.
ويبدو أن قرار فاران كان متوقعا حيث أن عقده في أولد ترافورد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، دون أن يتوصل لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد.
ويمتلك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 تجربة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد حيث توج معه بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى كثير من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات.
وكتب فاران عبر منصات التواصل الاجتماعي «بالنسبة لكم، مشجعي مانشستر يونايتد، كانت بضعة سنوات رائعة اللعب لهذا النادي الاستثنائي وارتداء هذا القميص».
وأضاف «المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد كانت مجنونة، الأجواء كانت رائعة».
وأشار «وقعت في حب النادي والجماهير، عليك أن
تلعب في صفوف مانشستر يونايتد لكي تفهم ما يعنيه الأمر... بالنسبة لأطفالي إنه بيتهم هنا، سيكون مكانا استثنائيا بالنسبة لي طوال حياتي».
وأوضح «رغم حقيقة أننا عانينا من موسم صعب، أشعر بإيجابية كبيرة إزاء المستقبل، الملاك الجدد جاؤوا بخطة واضحة واستراتيجية رائعة».
وختم بالقول «أراكم في أولد ترافورد لوداعكم في أخر مباراة على ملعبنا هذا الموسم، سيكون يوما مؤثرا للغاية بالنسبة لي بكل تأكيد».
أهم محطاته وألقابه:
- انضم فاران (31 عاما) إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادما من ريال مدريد.
- ظهر بقميص مانشستر يونايتد في 93 مباراة على مدار 3 مواسم.
- فاز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018.
- توج مع ريال مديد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.
- توج مع الريال بالدوري الإسباني 3 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر رافاييل فاران يرحل عن مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.