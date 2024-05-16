موعد مباراة الاهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة فريق الاهلي ضد نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل.

موعد مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ستقام مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي يوم السبت على ملعب حمادة العقربي «رادس».

اقرأ أيضا.. طلب عاجل من شيكابالا قبل مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وستنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد رادس.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

سيتم نقل مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، عبر قناة bein sports premium 6.

وستقام مباراة العودة بين فريقي الاهلي والترجي التونسي بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الترجي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود متولى، محمد هانى، على معلول.

الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم حسين الشحات، بيرسى تاو، وسام أبو على.