الهلال السعودي يستعيد سالم الدوسري قبل صدام النصر

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي المدرب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، دفعة معنوية قوية بعدما تأكد جاهزية نجم الفريق سالم الدوسيري لخوض مواجهة ديربي الرياض أمام النصر.

وتعافى سالم الدوسري من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة والتي غيبته عن المشاركة مع الهلال، حيث شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



كما شهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال السعودي التي أقيمت مساء الأربعاء، مشاركة سلمان الفرج، في الجزء الأول من المران، بعد تعافيه من الإصابة.



ويواجه الزعيم نظيره النصر، في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.



جدير بالذكر أن الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي، حيث يحتل الصدارة برصيد 89 نقطة.

فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 77 نقطة، بعد مرور 31 جولة.