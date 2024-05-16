"مالوش تاريخ وأنا مبتهددش".. رضا عبدالعال يفتح النار على حسام حسن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، النار على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد تصريحاته الأخيرة، أن الدوري المصري لم يضيف مواهب جديدة.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن عمل المؤتمر ده ليه؟ وليه متعملش بعد المباراتين، هو متقمص دور الكابتن محمود الجوهري، ومينفعش تعمل معسكر بدري لأن الدوري لا يسمح بذلك".

أضاف: "ماذا أضاف المؤتمر الصحفي الذي عقده حسام حسن؟، بالعكس ده ضره وصدر مشاكل كبيرة له، بسبب تصريحاته، لأنه كان يريد إرسال معلومة أن المنتخب ضايع والأمور صعبة".

أكمل: "أنا لا أخشى أحد ومش بتهدد، حسام حسن له تاريخ كبير كلاعب، ولكن كمدرب مالوش أي تاريخ تدريبي ده هبط فريق الاتصالات حين تولى تدريبه".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن تولى تدريب فريق الاتصالات، وكانوا يحتاجوا 8 نقاط فقط، من أجل الاستمرار في الدوري، وفشلوا في ذلك، نعم تاريخهم كبير في الكورة، كلاعبين أعترف بذلك".