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"مالوش تاريخ وأنا مبتهددش".. رضا عبدالعال يفتح النار على حسام حسن (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - فتح رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، النار على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد تصريحاته الأخيرة، أن لم يضيف مواهب جديدة.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن عمل المؤتمر ده ليه؟ وليه متعملش بعد المباراتين، هو متقمص دور الكابتن محمود الجوهري، ومينفعش تعمل معسكر بدري لأن الدوري لا يسمح بذلك".

أضاف: "ماذا أضاف المؤتمر الصحفي الذي عقده حسام حسن؟، بالعكس ده ضره وصدر مشاكل كبيرة له، بسبب تصريحاته، لأنه كان يريد إرسال معلومة أن المنتخب ضايع والأمور صعبة".

أكمل: "أنا لا أخشى أحد ومش بتهدد، حسام حسن له تاريخ كبير كلاعب، ولكن كمدرب مالوش أي تاريخ تدريبي ده هبط فريق الاتصالات حين تولى تدريبه".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن تولى تدريب فريق الاتصالات، وكانوا يحتاجوا 8 نقاط فقط، من أجل الاستمرار في الدوري، وفشلوا في ذلك، نعم تاريخهم كبير في الكورة، كلاعبين أعترف بذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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