الامارات | العين يفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري بعد الخسارة من كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق كلباء فوزا صعبا اليوم من مضيفه فريق العين بهدف دون رد في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من أن كلباء لعب منذ الدقيقة 38 بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه فيليب كيش للطرد. وبهذه النتيجة ظل العين رابعا بـ39 نقطة ليفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري، كون الوصل يتقدم عليه بفارق 16 نقطة، وتتبقى خمس جولات للعين. بينما كلباء في المركز العاشر بـ 24 نقطة. وكرس كلباء "العقدة" لـ"الزعيم" بعد أن كان سببا في إقصائه من بطولة الكأس بالفوز عليه 2-1 في ربع النهائي.

ودخل العين، المواجهة بتشكيلة من البدلاء، وذلك بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين، تحضيرا للمواجهة الأهم التي تنتظر الفريق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 25 الجاري أمام يوكوهاما الياباني، والذي فاز ذهابا على العين 2-1. وجاءت بداية المباراة على عكس ما كان يتمنى العين، حيث استقبل هدفا في وقت مبكر بعد أن قام لاعب كلباء سالم راشد بتمرير الكرة إلى زميله المهاجم مهدي قايدي، والذي لم يجد صعوبة في تسديدها على يسار حارس العين محمد بوسندة في الدقيقة "7". وحاول العين العودة في النتيجة، وتمكن من تسديل هدف عن طريق سلطان الشامسي، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ولم يستفد العين من نيل لاعب كلباء فيليب كيش البطاقة الحمراء، وحصوله على ضربة حرة ثابتة من مكان مثالي أمام المرمى، فسدد عمير اتزيلي، كرة سهلة لم تشكل أي خطورة على مرمى كلباء.

ورغم دفع مدرب العين، كريسبو، بالثنائي كاكو وبالاسيوس في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يسفر عن أي تغيير في النتيجة، بعد استبسال لاعبي كلباء في الدفاع عن التقدم، رغم محاولات من سلطان الشامسي وكاكو، لتنتهي المباراة بفوز كلباء.