ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارة المصري البورسعيدي

تمكن فريق البنك الاهلي من اكتساح نظيره المصري البورسعيدي، بخماسية مقابل هدفين، اليوم الخميس، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، في تحقيق فوز قاتل أمام نظيره إنبي، بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدوري المصري.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق مودرن فيوتشر إلى 30 نقطة محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند 32 نقطة محتلًا المركز السابع.

ورفع فريق البنك الاهلي رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المصري عند 37 نقطة في المركز الثاني. 1 – بيراميدز- 47 نقطة.

2- المصري البورسعيدي – 37.

3- زد اف سي – 36 .

4- الاتحاد السكندري – 35 .

5- سموحة – 34 .

6- الأهلي – 33 .

7-إنبي – 32 .

8- سيراميكا – 31 .

9- فيوتشر – 30.

10- طلائع الجيش- 29.

11- الجونة – 29 .

12- الإسماعيلي – 26 .

13. الزمالك – 24 .

14- البنك الأهلي – 22 .

15- فاركو – 19 .

16- بلدية المحلة – 19 .

17- المقاولون العرب – 15 .

18- الداخلية – 12 .