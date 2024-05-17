ناقد رياضي..أحذر الزمالك من دهاء مدرب نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي" محمد الشرقاوي" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، أنه يثق في تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية مشيرا أن فريق الزمالك أقوى فنيًا من نادي نهضة بركان و ذلك على الرغم من غيابات القلعة البيضاء العديدة عن مباراة الأحد المقبل.

و تابع محمد الشرقاوي أن فريق نهضة بركان والتي واجهت الزمالك في نهائي بطولة 2019 كانت اقوى من الفريق المغربي في هذه النسخة.وأردف الشرقاوي تصريحاته، على الزمالك الحذر من دهاء معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان، و خصوصا لتمرسه و خبرته على المستوى القاري.

و اختتم محمد الشرقاوي تصريحاته ان نادي الزمالك قادر على الفوز بأريحية على الفريق المغربي مستغلًا عاملي الأرض و الجمهور .