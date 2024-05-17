الامارات | حمدان بن محمد: مبروك لنادي الوصل .. للجماهير واللاعبين وللفريق الإداري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نادي الوصل ولاعبيه وجماهيره على الفوز بكأس رئيس الدولة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": مبروك لنادي الوصل .. للجماهير واللاعبين وللفريق الإداري الناموس لراعي الوصل الأول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كما نشكر نادي النصر على ما قدمه من أداء خلال الموسم الحالي ووصولهم لنهائي كأس رئيس الدولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.