مدرب الهلال يكشف موقف الدوسري من مباراة نهائي كأس الملك

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موقف سالم الدوسري من خوض مباراة نهائي كأس الملك.

ويغيب سالم الدوسري عن المشاركة مع فريق الهلال في المباريات الأخيرة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة النصر: “سالم الدوسري لاعب مهم في الحلول والسرعة والإبداع، وسيعود تدريجيًا حتى يكون في أتم جاهزية في نهائي كاس الملك”.

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وكان الهلال قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

ويلاقي الهلال نظيره النصر، في إطار منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” يوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي، قبل انتهاء المنافسات بـ3 جولات.