نجم الترجي: نملك الخبرة لجلب الكأس من مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق ياسين مرياح لاعب الترجي التونسي على التعادل السلبي أمام الأهلي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.

قال ياسين مرياح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: النهائي يلعب على شوطين، الأول انتهى بالتعادل السلبي، تنتظرنا مباراة أخرى في مصر، نعرف كيف نلعب ضد الأهلي في القاهرة، وكيف نسجل.

أضاف مرياح: الترجي يملك لديه الخبرة في مثل تلك المباريات لإدارتها بشكل جيد ، وإن شاء الله نحقق اللقب الأفريقي على حساب النادي الأهلي المصري.

وتابع: حظوظنا متواجدة وهي الأكبر في مباراة العودة في القاهرة، بعد عدم تلقينا هدفا، جمهور الترجي لديه الثقة الكاملة في لاعبي الفريق وقدرتهم بالعودة بالكأس من مصر، مثلما تأهلنا من أبيدجان وجنوب أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي دون أهداف، وستقام مباراة العودة بينهما يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.