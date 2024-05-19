العشرى يقود الاتحاد السكندرى أمام زد بدون ضغوطات

ياسر رشاد - القاهرة - يقود الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى فريقه أمام فريق زد عقب تهيئة كافة الاجواء التى تجعله يخطط لمباراته ولقيادة الفريق لنهاية الموسم دون معوقات نفسية او مادية او جماهيرية

فلقد أتخذ مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إجتماعه مؤخرا قرار بإستمرار دعم العشرى فى قيادة زعيم الثغر وهو الموقف الرسمى لمجلس الادارة والذى سبقه جلسة وديه جمعت بين رئيس النادى والمدير الفنى عقب مباراة المقاولون اسفرت عن إثناء العشرى عن إستقالته بعد بساعات لتعرضه لضغوط

كما توجه مجموعة من الجماهير أمس عقب مران الفريق لفرع نادى الاتحاد بسموحة وأجتمعوا مع العشرى وجهازه واللاعبين فى وجود القيادات الجماهيرية مثل عادل شكل وحميدو ومختلف المشجعين على إختلاف مناطقهم وأكدوا للعشرى على دعمهم له من أجل مصلحة زعيم الثغر فيما شدد الكابتن طارق العشرى على أنه لم يوعد الجماهير بإحراز بطولات وانما وعدهم ان يبقوا فى المنطقة الآمنة بعيدا عن شبح الهبوط الذى لا يليق بزعيم الثغر وهو ما أكده فى الحديث الكابتن المهدى سليمان حارس المرمى والذى أبدى إندهاشه مما يواجهه ابن النادى المدير الفنى رغم حصاده مع الفريق ٣٦ نقطة واستقراره مابين المركزى الرابع او الخامس حتى الآن

ومن الناحية المادية علمت الخليج 365 ان جميع المستحقات المادية تم صرفها فى مواعيدها ولا توجد متأخرات بما فيهم معسكر المقاولون الذى تم دفعه من قبل الادارة .

وبذلك يقود الكابتن طارق العشرى فريق الاتحاد بدون ضغوطات نفسية او مادية او جماهيرية ولم يتبقى له وللاعبى الفريق سوى تحقيق نتائج مرضية فى الملعب

يذكر ان الاتحاد السكندرى يحتل المركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة من جملة ٢٣ مباراة من عمر الدورى