الدوماني يرحل عن المنصورة بعد التأهل لدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عبداللطيف الدوماني المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي المنصورة عن تدريب الفريق، وذلك عقب تلقي الهزيمة أمام فريق سبورتنج، وذلك في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .

ونشر عبداللطيف الدوماني عبر صفحته على موقع التةاصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا "كل الشكر لجمهور نادي المنصورة الكبير ومجلس إدارته المحترم تم إنتهاء تعاقدي والحمدلله تحقق الهدف وهو الوصول لدوري المحترفين أسال الله التوفيق والسداد في القادم "

وكان فريق سبورتنج حقق الفوز على فريق المنصورة بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى، في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتأهل فريق سبورتنج للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز مع فريق حرس الحدود ثالث دوري المحترفين، بالاضافة للفائز من منتخب السويس مع كهرباء الاسماعيلية، والفائز من الترسانة مع ديروط.

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2 يونيو

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود