تطورات جديدة في مصير انتقال بغداد بونجاح لـ الاهلي

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله رسميًا عن السد القطري بعد رحلة استمرت تسع سنوات.

وقال بونجاح في تصريحاته لقناة “بي إن سبورتس”: “لا أزال أفكر في وجهتي المقبلة، ولكن حتى الآن الأقرب هو الانضمام إلى الدوري السعودي”.

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وكانت تقارير إعلامية قد ربطت انتقال بغداد بونجاح إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعي المارد الأحمر لضم مهاجم مميز بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتونسي موديست.

واربتط اسم بغداد بونجاح بالانتقال إلى عدة أندية عربية أخرى منها الشباب السعودي، والعين الإماراتي حال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وشارك بغداد بونجاح مع نادي السد القطري في 228 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل 201 هدفًا وصنع 60 هدفًا آخرين.

كما سبق وأن ساهم بونجاح في تتويج منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 التي لعبت بمصر.