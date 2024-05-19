ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان بالتعادل؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي مساء الليلة، ضمن مباريات الإياب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي لعبت يوم 12 مايو الماضي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بهدف دون رد، أو الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين من أجل حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية.

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وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فإنه في حالة انتهاء مباراة اليوم بين الزمالك ونهضة بركان بالتعادل الإيجابي وهو فوز الزمالك بهدفين لهدف سيتجه الفريقان مباشرة لخوض ركلات الجزاء الترجيحية ولن يلعبا وقت إضافي.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019، وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة اليوم تسع لاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب شيكابالا والزناري والونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة، فيما يغيب عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الإفريقي، فيما يغيب محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.