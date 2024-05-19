"مش موجود مليون في المية".. شوبير يكشف تطورات إصابة معلول وصدمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال مواجهة الترجي التونسي أمس السبت في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هناك الكثير من الأحاديث عن إصابة علي معلول، وأنه ذهب إلى المستشفى وبعدها تم تحديد إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومحدش عارف الحقيقية".

أضاف: "الأهلي لن يعتمد كل هذه التكهنات، وسوف يخضع اللاعب لأشعة رنين، بعد عودة البعثة اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي، في رحلة ليست طويلة".

أكمل: "معلول مكنش قادر يمشي على قدمه، واستعان بعكازين، وهو ما جعل الجميع يتخوف بشدة، الأكيد أن اللاعب مش موجود في مباراة العودة مليون في المية، والنادي سوف يصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الإصابة".

وأتم تصريحاته: "المشكلة عند النادي الأهلي، الصدمة الكبيرة، أن لو الإصابة دي مش في أي مركز تاني، كانت تكون سهلة، ولكن الأزمة أن مركز الظهير الأيسر لا يوجد سوى علي معلول، حتى لما يمنحه كولر راحة يشرك بدلا منه أي لاعب ولا يلعب كريم الدبيس، وفي مباراة الأمس لعب كريم فؤاد وقدم أداء جيد".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعادل أمس، أمام الترجي التونسي سلبيا دون أهداف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز بهدف في مباراة العودة التي يوم السبت المقبل في القاهرة للتتويج باللقب الأفريقي.

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