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الأهلي يهنئ الزمالك بكأس الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - بعث النادي الأهلي برسالة تهنئة الى نظيره الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.


وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: “خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية”.

 

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد حمدي هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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