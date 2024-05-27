شوبير يكشف سبب انضمام الشناوي لـ منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي لقائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وشهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن أمس استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو تواجد أربعة حراس وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “انضمام محمد الشناوي لقائمة منتخب مصر حتى ولو لم يشارك أمر طبيعي، فالشناوي حارس كبير وهو الأساسي لمنتخب مصر، وأصيب في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة”.

وأضاف: “محمد الشناوي حارس مرمى كبير وأمر مشاركته مع منتخب مصر بيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن”.

واختتم: “انضمام مصطفى شوبير لمنتخب مصر أمر طبيعي في ظل المستويات المميزة التي قدمها الفترة الأخيرة، وانضمامه هو والشناوي من الاهلي أمر عادي، فقد سبق وأن انضممت أنا وثابت البطل وإكرامي الشحات لمنتخب مصر ونحن الثلاثي حراس مرمى الأحمر”.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.