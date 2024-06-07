كولر يحسم مصير "معلول".. و"ديانج" يجدد رغبته في الرحيل للخليج

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من كولر تقريراً رسمياً حول مصير التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الحالي مع الأهلي.

وبدأ معلول برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لعلاج متكامل للعودة بأفضل حال للمستطيل الأخضر.

في الوقت الذي جدد المالي أليو ديانج لاعب الوسط رغبته في الرحيل إلى الخليج بعد تلقيه عرضين من الدوري القطري والسعودي في الموسم المقبل.

ووضع الأهلي شرطًا ماليًا للاستغناء عن ديانج وهو الحصول على 3 ملايين دولار بحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب المالي في الموسم المقبل.

واقترب الأهلي من حسم صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة وأحد اللاعبين الذين رشحهم كولر لارتداء القميص الأحمر في الفترة الماضية وتدعيم الخط الخلفي.