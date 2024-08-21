مستجدات مفاوضات زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن مستجدات مفاوضات مسئولي الزمالك لتجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأكد أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “أحمد سيد زيزو ووالده عقدوا جلسة مع مسئولي نادي الزمالك، إلا أن ملف رحيله لم يغلق حتى الآن”.

واختتم: “زيزو لم يتوصل إلى اتفاق مع مسئولي نادي الزمالك بشأن الرحيل، حيث يرتبط بعقد خليجي، وقد تكون هناك موافقة من ناديه على رحيله، وبالتالي فإن أمر تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية متوقف ولم يحسم بعد.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد عقدوا جلسة مع أحمد سيد زيزو، وذلك لمناقشة العروض الخليجية التي وصلته مؤخرًا، حيث تم الاستقرار على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لضم أكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك لرغبته في المنافسة على كافة الألقاب.