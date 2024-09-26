المصري يُعلن تعاقده مع الدولي البنيني أتدجيكو سامادو لثلاثة مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ثامن صفقات النسور الخُضر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

حيث أعلن النادي المصر البورسعيد التعاقد مع الدولي البنيني أتدجيكو سامادو لاعب فريق باني جانسي اف سي البنيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026.

حيث تم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ودفع المقابل النقدي للصفقة لناديه والحصول بالتالي على البطاقة الدولية للاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب أتدجيكو سامادو والذي كان محط أنظار العديد من الأندية العربية والأوربية يبلغ من العمر 20 عامُا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وهو من العناصر الأساسية لمنتخب الشباب البنيني وقد تم استدعاء اللاعب للانضمام لمنتخب بنين الأول والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر وذلك خلال التوقف الدولي الأخير مطلع سبتمبر الجاري والذي خاض فيه منتخب بنين مباراتين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام منتخبي نيجيريا وليبيا.