الامارات | شباب الأهلي يعبر «المنامة» إلى نهائي «سوبر غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، للمرة الأولى، إلى نهائي دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، بفوزه على مضيفه المنامة البحريني بنتيجة (88-81)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في إياب الدور نصف النهائي، وكان «فرسان دبي» قد فاز أيضاً في مباراة الذهاب التي أقيمت في دبي، الأسبوع الماضي، بنتيجة (104-91).

وأكد شباب الأهلي في النسخة الثالثة الحالية من دوري مناطق «سوبر غرب-آسيا» جهوزيته للمنافسة على لقب «المنطقة الخليجية»، بعد محاولتين في النسختين الماضيتين، فشل خلالهما في تخطي عقبة الدور نصف النهائي.

وينتظر شباب الأهلي في سلسلة النهائي المقامة بنظام «بست أوف 3»، وتستهل أولى مبارياتها في السابع من أبريل المقبل، الفائز من القادسية الكويتي واتحاد جدة السعودي، مع العلم أن القادسية فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (82-69).

وجاءت نقطة التحول في المباراة خلال الربع الثالث، بعدما تمكن شباب الأهلي من ضمان فوزه بإنهاء هذا الربع بفارق 14 نقطة وبنتيجة (24-20)، خصوصاً أن المنامة كان المبادر بالتقدم في الربع الأول بنتيجة (24-22)، قبل أن يستعيد شباب الأهلي توازنه بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (24-19)، قبل أن ينتهي الربع الرابع بالتعادل (18-18).

وواصل الدولي، قيس عمر، تألقه مع شباب الأهلي، بعد أن نجح في مباراة المنامة بتسجيل 21 نقطة، و12 متابعة ناجحة، كما تألق النجم الشاب حامد لطيف الذي سجل 16 نقطة، وأربع متابعات، وأربع تمريرات حاسمة.

وواصل صانع ألعاب شباب الأهلي، المحترف الأميركي ديشوندر واشنطن، تألقه في المباراة بتسجيله 12 نقطة، وسبع متابعات، وسبع تمريرات حاسمة.