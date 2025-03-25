شكرا لقرائتكم خبر عن "سجل أمامه المشاركة الدولية الأولي".. منتخب سيراليون وش السعد على محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما يستضيف نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بصافرة الحكم أحمد هيرالال امتياز من موريشيوس ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى التي يتربع في صدارتها برصيد 13 نقطة.

يعتبر منتخب سيراليون وش السعد على النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر، حيث يحمل لقاء اليوم الرقم 4 في تاريخ المواجهات المباشرة بين الطرفين التي بدأت عام 2010 في القاهرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2010 وانتهت بالتعادل (1 – 1) وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على أرض المنافس تمكن من الفوز على المنتخب الأولمبي الذي أكمل التصفيات بقيادة هاني رمزي بعد رحيل مدربه الكبير حسن شحاتة (2 – 1).

وفي أول لقاء دولي رسمي بقميص المنتخب الأول للنجم محمد صلاح و بعد أكثر من 12 عاماً استطاع أن يرد الدين عندما قاد زملائه للفوز في لقاء الجولة الثانية لهذه التصفيات ولكن لنسخة 2023 بنتيجة (2 – 0) وصنع الهدف الثاني لزميله محمود حسن "تريزيجيه".

وانفرد الدولي المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول بصدارة ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.