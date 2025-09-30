أن بي ايه: جيمس سيستمتع بموسمه الـ23 مع اقتراب اعتزاله

الرياص - اسماء السيد - إل سغوندو، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) : صرح "الملك" ليبرون جيمس الاثنين أنه لم يقرر بعد موعد اعتزاله كرة السلة، حيث يستعد كي يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يخوض موسمه الثالث والعشرين في الدوري.

وقال نجم لوس أنجليس ليكرز للصحافيين في يوم إعلامي إنه "متحمس" لاحتمالية خوض موسم آخر في الدوري إلى جانب العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش وتشكيلة معززة.

وسيبلغ جيمس الحادية والأربعين من عمره في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويعتزم الاستمتاع بكل دقيقة من نهاية مسيرته الحافلة التي امتدت على مدار ثلاثة عقود.

لكن بطل الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات وهدافه التاريخي أكد أنه لا يعرف متى سيعتزل.

وقال "أنا متحمس لهذا اليوم، متحمس لفرصة لعب اللعبة التي أحبها لموسم آخر".

واضاف "مهما كانت طبيعة مسيرتي هذا العام، فأنا متحمسٌ جدا لأنني لا أعرف متى تنتهي. إنها أقرب بكثير".

وتابع "أنا ممتنٌ جدا لمجيئي إلى هنا لأخصص يوما إعلاميا آخر وأتحدث إليكم جميعا".

وأردف جيمس الذي بلغ معدله 24.4 نقطة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، قائلا إن حبه لكرة السلة وشغفه بالتطور المستمر لم يخفت.

وأوضح "ما يدفعني إلى الأمام هو أن حبي للعبة لا يزال كبيرا، وحبي للتدريبات أعلى من ذلك بكثير. الأمر بهذه البساطة، أتدرب وأُمرّن جسدي وأحاول الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من اللياقة البدنية كل عام، إنه أمر رائع بالنسبة لي... موسم الدوري الأميركي للمحترفين أشبه برحلة قطار ملاهي. ولكن بغض النظر عما فيه من خير أو شر أو قبح، ما زلت أحب هذه العملية".

وتابع "بالنسبة لي شخصيًا، أعشق خوض المباريات، أعشق اللعب على مستوى عالٍ. العمر مجرد رقم. قليلٌ من اللاعبين في سني، وخاصةً في موسمهم الثالث والعشرين، قادرون على اللعب بمستوى كهذا. أحاول ألا أعتبره أمرا مضمونا".

أحدث فريق ليكرز في الموسم الماضي صدمة كبيرة في الدوري بعد تعاقده مع دونتشيتش في صفقة مذهلة مع دالاس مافريكس، وقال جيمس إن فرصة اللعب مع النجم السلوفيني بعد معسكر تدريبي كامل كان حافزا إضافيا لموسمه الثالث والعشرين.

وأضاف "الدافع للعب بجانبه كل ليلة، إنه حافز رائع. هذا سيدرب جسدي لكل ليلة ألعب فيها وأحاول أن أكون أفضل لاعب ممكنٍ من أجله. سنتبادل هذه المشاعر".

وبالإضافة إلى معسكر تدريبي كامل مع دونتشيتش، يتطلع جيمس أيضا إلى بدء الموسم الجديد بفريقٍ عززه بانضمام لاعب الارتكاز المخضرم ماركوس سمارت ودياندري أيتون.