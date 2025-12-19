مشاورات بين مصر وروسيا حول قضايا إقليمية ودولية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين أعربا عن الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وثمنا ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة عن طريق زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

واستعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في إطار التوجه لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، معربا عن الاهتمام بتعزيز الاستثمارات الروسية في مصر، مبرزا ما توفره مصر من بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل واللوجستيات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات تناولت التطورات الإقليمية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التى تبذلها مصر لدعم الاستقرار والتهدئة في قطاع غزة وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والانتقال لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق. كما استعرض الرؤية المصرية للمرحلة الانتقالية، حيث شدد على أهمية تمكين قوة الاستقرار الدولية، وتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية في قطاع غزة، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول اللقاء التطورات في لبنان وسوريا، حيث استعرض عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان، وجدد موقف مصر الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعيا إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار، معربا عن استعداد مصر للمساهمة في أي جهد لتسوية هذه الأزمة.