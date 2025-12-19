تأجيل توقيع اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إرجاء توقيع اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" إلى يناير.

ويمنح هذا التأجيل فرصة مؤقتة لفرنسا وإيطاليا اللتين لا تزالان تُصرّان على رفض الاتفاق في صيغته الحالية.

وينص الاتفاق، الذي جرى التفاوض في شأنه لأكثر من 25 عاما، على السماح للاتحاد الأوروبي بتصدير مزيد من المركبات والآلات إلى الدول الأعضاء في "السوق المشتركة الجنوبية" (ميركوسور) وهي الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي.

في المقابل، يتم تسهيل دخول اللحوم المنتجة في تلك الدول إضافة إلى السكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يُثير قلق القطاعات المعنية.

أُرجئ التوقيع، في نهاية المطاف، على وقع احتجاجات المزارعين الأوروبيين، لاسيما في فرنسا وإيطاليا.

ورغم ذلك، قالت فون دير لايين إنها "واثقة" بإمكان التوصل إلى التوقيع في يناير.

وكان الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قد مهّد لهذا التأجيل قبل بضع ساعات، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي طلبت منه "الصبر"، مؤكدة له أن إيطاليا ستدعم الاتفاق في نهاية المطاف.

وكانت المفوضية الأوروبية وألمانيا وإسبانيا تسعى جاهدة لتوقيع الاتفاق في الأيام المقبلة.

وكانت فون دير لايين تأمل بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بالأحرف الأولى خلال قمة ميركوسور المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية. إلا أنها كانت بحاجة إلى موافقة مسبقة من غالبية موصوفة من الدول الأعضاء في بروكسل، الأمر الذي لم تحصل عليه، وخصوصا بسبب معارضة فرنسا وإيطاليا.

وفي نهاية المطاف، أبلغت فون دير لايين القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل بتأجيل توقيع الاتفاق إلى يناير المقبل، وفق مصادر دبلوماسية، إلا أنها لم تحدد موعدا دقيقا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق أمس الخميس، أن "الظروف غير مواتية لتوقيع هذا الاتفاق".