ابوظبي - سيف اليزيد - روبيو: دول عدة ستشارك في قوة استقرار غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أنه واثق من أن دولا عدة سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة إثر وقف إطلاق النار.

وقال روبيو للصحفيين في واشنطن "أشعر بثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذه القضية، والمستعدة للتقدم والمشاركة في قوة الاستقرار هذه".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، على تشكيل قوة استقرار في القطاع.