بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها لإنهاء الأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها في الغرب خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وصرّح بوتين، بمناسبة خطابه التقليدي في نهاية العام والذي يُنقل مباشرة عبر التلفزيون، أن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول"، مؤكدا أن موسكو مستعدة "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية".

لكنه اتهم الغرب "بالخداع" من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، متعهدا أن بلاده لن تتدخل في بلدان أخرى "إذا عاملتمونا باحترام وراعيتم مصالحنا".

وقال بوتين، الذي دأب على تنظيم مؤتمر نهاية السنة "تتقدّم قوّاتنا على امتداد خطّ التماس برمّته"، مضيفا أن الجيش الأوكراني "يتراجع في كل الاتجاهات".

وأكد "أنا على قناعة بأننا سنشهد مزيدا من النجاحات قبل نهاية السنة".