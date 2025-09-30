بطولة انكلترا: نونو اشبيريتو يبدأ مشواره مع وست هام بنقطة ثمينة من أرض إيفرتون

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : بدأ المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مشواره مع وست هام بتعادل ثمين مع مضيفه إيفرتون 1 1 الإثنين في ختام المرحلة السادسة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وتولى نونو مسؤولية أول مباراة له كمدرب للهامرز بعد 48 ساعة فقط من تعيينه خلفًا لغراهام بوتر المُقال من منصبه.

شاهد المدرب السابق لنوتنغهام فوريست مايكل كين يُهدي إيفرتون التقدم في الشوط الأول على ملعب هيل ديكينسون، لكن المهاجم الدولي جارود بوين جنب نونو الهزيمة في أول مباراة له مع الفريق اللندني بإدراكه التعادل في الدقيقة 65.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط في سبع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم التي ينجح فيها وست هام في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.

يحتل نادي شرق لندن المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري برصيد أربع نقاط من مبارياته الست الأولى.

بخبرته القيّمة في اجتياز معركة الهبوط بنجاح بعد إبقاء فوريست وولفرهامبتون في دوري الأضواء، كُلّف نونو بقيادة وست هام نحو البقاء.

وسيشعر المدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالتفاؤل حيال هذا الأداء القتالي بعد حصتين تدريبيتين فقط مع لاعبيه الجدد منذ توليه المسؤولية.

أُقيل بوتر السبت بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية، فيما أُقيل نونو نفسه في وقت سابق من هذا الموسم بعد خلافه مع مالك النادي إيفانغيلوس ماريناكيس بشأن سياسة النادي في الانتقالات.

وكان نونو هو العقل المدبر وراء عودة فوريست إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عامًا بعد احتلاله المركز السابع المثير للإعجاب الموسم الماضي.

ومن المفارقات أن إيفرتون يشرف على تدريبه الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام السابق الذي قاده الى الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ عام 2023، منهيًا صيام الفريق اللندني عن الألقاب دام 43 عامًا.