الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمام

كرّس أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد رياضة أولمبية وقته لرياضة فردية أخرى، من خلال تنظيم بطولاتها، متجاهلاً الرياضة التي يمثلها في الاتحاد، ما أثار استياء الرياضيين الذين وضعوا ثقتهم فيه لتطوير رياضتهم.

منشور

نشر لاعب أجنبي محترف معار من نادٍ جماهيري في دوري المحترفين، منشوراً عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي، كشف فيه عن تجديد تعاقده مع فريقه الحالي، قبل أن يقوم بحذفه لاحقاً بعد تلقيه تعليمات بعدم الإعلان الرسمي قبل تصديق العقد من الجهات المعنية.

تعاقد

سارعت إدارة نادٍ ينشط في الدرجة الأولى إلى الإعلان عن تعاقدها مع مدرب أجنبي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي نهائي، وذلك بهدف قطع الطريق على أندية أخرى كانت تفاوضه.

وظيفة

أعلن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن طرح شاغر وظيفي لمنصب «محلل أداء» عبر إحدى المنصات العالمية المتخصصة في التوظيف، واشترطت أن تكون لدى المرشح القدرة على استخدام البيانات والإحصاءات والتقنيات الرقمية لدعم الجهاز الفني وتطوير أداء اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

سباق

دخل ناديان في دوري المحترفين في سباق محتدم للتعاقد مع مهاجم برازيلي بارز ينشط حالياً في الدوري الياباني، في ظل سعي كل منهما لتعزيز خط الهجوم بصفقة قوية، وتقدم أحد الناديين بعرض رسمي بلغت قيمته 2.5 مليون دولار للحصول على بطاقة اللاعب، قبل أن يرفع النادي الآخر سقف المنافسة بزيادة مبلغ مليون دولار، والمفارقة أن العرضين قُوبلا بالرفض.

