الامارات | مهدي تاريمي يُفضّل أوروبا على الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، أن اللاعب الإيراني مهدي تاريمي، اختار البقاء في الدوريات الأوروبية، بعدما تلقى في الأيام الماضية، عرضاً للانضمام إلى صفوف نادي الوصل بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مهاجم إنتر ميلان لديه اهتمام كبير بأندية فنربخشة التركي، وفولهام الإنجليزي، والوصل الإماراتي.

وأشارت إلى أن «النيراتزوري» لا يمانع في بيع عقد اللاعب الدولي، مبينة أن النادي الإيطالي أبدى استعداده لخفض المقابل المادي لبيع عقده إلى ثمانية ملايين يورو.

وأكدت أن تاريمي يميل إلى اللعب في أوروبا، ما يقلل فرص الوصل في كسب خدماته.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، قائمة الفريق التي سافرت لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في هولندا، حيث اختار المدرب البرتغالي لويس كاسترو 23 لاعباً، بمشاركة أصحاب الصفقات الجديدة التي أبرمتها الشركة في فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت شركة الكرة الوصلاوية على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن فريق الكرة وصل، أول من أمس، إلى مدينة تيل الهولندية، إذ سيخوض ثلاث مباريات ودية من 16 إلى 30 من الشهر الجاري، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وضمت قائمة الوصل خالد السناني، ومحمد الوالي، وسهيل عبدالله، وموريبا كامارا، وسفيان بوفتيني، ويوسف المهيري، ودانيال بيدروزو، وعبدالرحمن صالح، وهوغو نيتو، وبيدرو مالهيرو، ورودريغو أوليفيرا، وسالم العزيزي، ومالك جنعير، وريناتو تابيا، ونيكولاس خيمينيز، وسياكا سيديبي، ونغوسيان جين كواديو، وطحنون الزعابي، وفابيو ليما، وبرايان بالاسيوس، وعلي صالح، وأداما ديالو، وريناتو جونيور.

ويستعد نادي الوصل بقوة للموسم الجديد، بعد أن دعم صفوفه بعدد من الصفقات القوية، كان آخرها البرازيلي ريناتو جونيور، وقبله التعاقد مع الكولومبي برايان بالاسيوس على سبيل الإعارة، قادماً من أتلتيكو مينيرو، كما ضم الوصل البرتغالي بيدرو مالهيرو، من طرابزون سبور التركي، والبرازيلي هوغو نيتو، ونجح في تجديد عقد البرازيلي فابيو ليما، والمغربي سفيان بوفتيني.

ويلتقي الوصل مع بني ياس في الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026، التي تنطلق 16 أغسطس المقبل، بينما يلعب مع الظفرة في الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.