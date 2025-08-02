الامارات | موهبة لافتة في سن الـ 14.. عبيد الجسمي يُتقن 100 حركة جودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عبيد صالح الجسمي، من المواهب المواطنة الواعدة في رياضة الجودو، لما يتمتع به من إمكانات فنية وبدنية عالية، على الرغم من أنه لايزال في الـ14 من عمره. وقد سبق له أن حقق أربع ميداليات ذهبية وعدداً من الميداليات الفضية والبرونزية في البطولات المحلية، منها كأس الإمارات للجودو، بينما لايزال ينتظر فرصته الدولية الأولى التي يُتوقع أن تأتي بعد انضمامه إلى منتخب الناشئين عند بلوغه سن الـ15 العام المقبل.

وأسهمت ممارسة عبيد لرياضة الجودو منذ خمس سنوات، في تعلمه مفردات واسعة من اللغة اليابانية، حيث يتقن 100 حركة جودو من حيث التطبيق والنطق باللغة اليابانية، وهو أمر صعب بين لاعبي الجودو، خصوصاً من هم في عمره.

وعن سر تعلمه وإتقانه للحركات الـ100 وأهميتها، قال عبيد صالح الجسمي لـ«الإمارات اليوم»:

«كنت كلما أتقنت حركة من حيث التطبيق والنطق، يتحسن أدائي ويزداد طموحي في أن أصبح بطلًا في المستقبل، لذلك حرصت على تعلم جميع الحركات».

وأضاف: «هدفي الاستمرار في ممارسة الجودو دون توقف، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية، لتحقيق حلمي في الفوز بميداليات ثمينة. لا أرى هذا الطموح صعباً في ظل الدعم الذي أتلقاه من إدارة النادي ومدربي الكابتن إسلام عبدالفتاح».

وتابع: «ساعدتني رياضة الجودو على أن أكون منضبطاً ومتفوقاً دراسياً، ما شجعني على الاستمرار في ممارستها. هدفي رفع علم الإمارات في المحافل الدولية. وأرى أن لدي فرصة كبيرة لتحقيق ذلك، بفضل الدعم الذي يوفره لي النادي، خصوصاً المعسكرات التدريبية الخارجية».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد سعيد الجروان، أن لدى النادي خططاً نوعية لدعم اللاعبين الموهوبين، وتمكينهم من مواصلة تطورهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وقال: «نعتز باللاعب عبيد صالح الجسمي الذي تمثّل موهبته خطوة نحو التميز كبطل قادر على الوصول إلى أفضل المراكز».

أما مدربه في النادي، إسلام عبدالفتاح، فقد وصفه بأنه «أحد أبرز المواهب المواطنة التي ينتظرها مستقبل مشرق، لما يتمتع به من عقلية متفتحة تجاه التعليمات الفنية، وحرص دائم على التميز خلال التدريبات والبطولات، وقدرته على تجاوز التحديات بثقة عالية».