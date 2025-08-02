الامارات | ودية ليتشي.. بروفة مهمة لتحضير المنتخب للاستحقاق المرتقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً معنوياً مهماً في أولى مبارياته الودية، بعدما تغلّب على فريق ليتشي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على استاد «جينباخر إينيو»، ضمن معسكره في النمسا، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، في إطار استعداداته لمواجهتي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، توالياً، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026. وقد أنهى المنتخب الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف.

وتُعد المباراة أول اختبار ودي للمنتخب تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في إطار مساعيه لتحضير المنتخب بشكل جيد للاستحقاق المرتقب.

وسجل أهداف المنتخب كل من يحيى الغساني في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وكايو لوكاس في الدقيقة 17، واللاعب البديل برونو أوليفيرا في الدقيقة 87، فيما سجل ليتشي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وشكّلت المباراة فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة كوزمين لاختبار عناصره، والوقوف على مستوياتهم الفنية، إلى جانب العمل على تحديد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراتي الملحق.

وشهدت التشكيلة الأساسية مشاركة لاعبين للمرة الأولى، هما مدافع العين إريك دي مينيزيس، ولاعب الوصل نيكولاس خيمينيز، بعد اختيارهما في القائمة الجديدة، عقب المستوى الفني المتطور الذي قدّماه مع فريقيهما خلال الفترة الماضية، ما أهلهما لارتداء قميص «الأبيض».

ولوحظ أن كوزمين حافظ، باستثناء بعض التغييرات البسيطة، على العناصر الأساسية نفسها التي شاركت في مباراتي المنتخب الأخيرتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: خالد عيسى (حارس مرمى)، إيريك دي مينيزيس، لوكاس بيمنتا، كوامي كوايدو، ماركوس ميلوني (في الدفاع)، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، نيكولاس خيمينيز (في الوسط)، يحيى الغساني، كايو لوكاس (في الهجوم).

الحمادي: تجربة فنية مفيدة

قال المحاضر الدولي في اتحاد الكرة عمر الحمادي، إن مواجهة منتخب الإمارات لفريق ليتشي الإيطالي تُعد تجربة فنية مفيدة جداً ضمن الإعداد لملحق تصفيات كأس العالم، خصوصاً بالنظر إلى طبيعة المباريات الحاسمة المقبلة.

وأضاف الحمادي: «الهدف من هذه المباراة يتمثل في الاحتكاك بمستوى عالٍ من الانضباط التكتيكي، نظراً لأن الفرق الإيطالية معروفة بتنظيمها الدفاعي وصلابتها التكتيكية، وهو ما يُكسب لاعبي المنتخب خبرات مختلفة عن المعتاد في المنافسات الآسيوية. كما تهدف المباراة إلى تنويع أساليب اللعب؛ فمواجهة نادٍ أوروبي تُجبر اللاعبين على التأقلم مع نمط لعب مختلف مثل الضغط العالي، والسرعة في التحولات، واللعب البدني، وهو أمر ضروري لتطوير القدرات الذهنية والبدنية».

وتابع: «اللعب أمام نادٍ أوروبي ودياً يُخفف الضغوط النفسية، ما يمنح الجهاز الفني حرية تجربة خطط جديدة وتقييم لاعبين دون التأثير في المعنويات. ومن أهداف كوزمين أيضاً اكتشاف الثغرات الدفاعية والتنظيم الجماعي، إذ تبرز المباريات أمام فرق قوية نقاط الضعف بشكل أوضح، ما يُسهم في تصحيحها قبل الملحق، إلى جانب رفع نسق اللياقة والجاهزية الذهنية، واختبار عناصر جديدة أو خطط بديلة».

وختم الحمادي قائلاً: «مواجهة فريق كبير، حتى لو كان نادياً وليس منتخباً، تمنح اللاعبين ثقة بالنفس وتُعزز شخصية الفريق، وهو أمر مهم نفسياً قبل ملحق المونديال. صحيح أن هذه المباراة لا تُعد بديلاً عن المباريات الرسمية، لكنها خطوة ذكية من كوزمين لبناء فريق أكثر نضجاً وانضباطاً، وتهيئة بيئة قريبة مما قد يواجهه المنتخب في الملحق مثل: خصم قوي، أسلوب لعب مختلف، وضغوط نفسية، ولكن ضمن ظروف مسيطر عليها». وفي ما يتعلق بخوض مباراة ودية أمام فريق وليس منتخباً، أوضح الحمادي: «أعتقد أن المنتخب لم يجد منتخباً متاحاً لخوض مباراة ودية في هذا التوقيت، ما جعل فريق ليتشي خياراً مناسباً».