دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان حامل اللقب يصطدم ببايرن ميونيخ وبرشلونة وتوتنهام

الرياص - اسماء السيد - موناكو : اصطدم باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب بكل من بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في المرحلة الأولى من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين آخرين من مستويات أدنى، وذلك خلال حفل سحب القرعة الخميس في موناكو.

وسيواجه سان جرمان المصنّف في المستوى الأوّل، أيضا كل من أندية أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، سبورتينغ البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، وأتلتيك بلباو الإسباني.

وتضم النسخة الجديدة من دوري الأبطال التي اعتُمدت العام الماضي، 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة سابقا.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 16 أيلول/سبتمبر 2025 و28 كانون الثاني/يناير 2026.

وأوقعت القرعة إنتر ميلان الإيطالي وصيف البطل، مع كل من ليفربول الإنكليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال الإنكليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سلافيا براغ التشيكي، أياكس الهولندي، كايرات الكازاخستاني وأونيون سان جيلواز البلجيكي.

تشلسي بطل مونديال الأندية أمام برشلونة وبايرن

بدوره، يلعب ريال مدريد الإسباني صاحب العدد القياسي للألقاب (15)، مع مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، مرسيليا الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي، وكايرات.

ومن أندية المستوى الأول أيضا، يلعب بايرن ميونيخ مع تشلسي الإنكليزي بطل مسابقة كونفرنس ليغ ومونديال الأندية، باريس سان جرمان، كلوب بروج البلجيكي، أرسنال، سبورتينغ، أيندهوفن الهولندي، أونيون سان جيلواز وبافوس القبرصي.

وسيلعب تشلسي الذي بات النادي الوحيد المتوّج بجميع الألقاب الأوروبية مع فوزه بلقب مسابقة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، مع بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي الإيطالي، بافوس وقره باغ الأذربيجاني.

من جانبه، يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني بكل من إنتر ميلان، مانشستر سيتي، فياريال الإسباني، يوفنتوس، بودو غليمت النروجي، توتنهام، أتلتيك بلباو وكوبنهاغن الدنماركي.

أما ليفربول بطل الدوري الإنكليزي فيلعب مع ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، أينتراخت فرانكفورت الألماني، أيندهوفن، مرسيليا، قره باغ وغلطة سراي التركي.

وسيواجه برشلونة بطل الدوري الإسباني كل من تشلسي، باريس سان جرمان، أينتراخت فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براغ، كوبنهاغن ونيوكاسل يونايتد.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهاته مع بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو غليمت، غلطة سراي وموناكو.

وسيحصل الفائز الذي سيتوج باللقب في 30 أيار/مايو 2025 في بودابست، على شيك بمبلغ لا يقل عن 86 مليون يورو مقابل 68 مليون يورو سابقا. وفي المجمل، سيتم توزيع 2.467 مليار يورو على الأندية المشاركة (2 مليار في 2023 2024).