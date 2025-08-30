بطولة إيطاليا: مويس كين يمدد عقده مع فيورتينا حتى عام 2029

الرياص - اسماء السيد - روما : مدد المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين عقده مع فيورتينا حتى حزيران/يونيو 2029 بعدما وصل إليه في الصيف الماضي، وذلك وفقا لما أعلن السبت النادي التوسكاني.

وخاض كين (25 عاما) في الموسم الماضي الذي أنهاه فيورنتينا في المركز السادس أفضل موسم في مسيرته حيث سجل 25 هدفا في 44 مباراة في مختلف المسابقات.

وأعاد المهاجم الدولي اطلاق مسيرته مع "فيولا" بعد فترة تراجع خلالها مستواه عندما تنقل بين يوفنتوس وإيفرتون الانكليزي، وباريس سان جرمان على سبيل الاعارة في موسم 2020 2021.

قال الرئيس والمالك الأميركي لنادي فيورنتينا روكو كوميسو "نحن سعداء للغاية بهذا القرار الذي يعود بالنفع على الجميع: النادي والجماهير واللاعب نفسه".

وأضاف أن النادي التوسكاني بذل "جهودا مالية كبيرة".

وحسب الصحافة المحلية، ارتفع الراتب السنوي لكين من 2.2 مليوني يورو إلى 4.5 ملايين يورو.

وكان كين محل اهتمام كبير من نابولي حامل اللقب وإنتر وصيفه ووصيف بطل أوروبا والعديد من الأندية السعودية.