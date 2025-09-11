بوستيكوغلو يطمح الى الفوز بالألقاب مع نوتنغهام فوريست

الرياص - اسماء السيد - لندن : يعتقد أنج بوستيكوغلو أن مستقبل نوتنغهام فوريست سيكون مشرقاً، حيث يسعى المدرب الأسترالي إلى إنهاء غياب النادي عن الألقاب الكبرى لمدة 35 عاما.

وعين بوستيكوغلو الثلاثاء مدربا لنوتنغهام فوريست بعد إقالة البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو إثر خلافه مع المالك اليوناني الطموح للنادي إيفانغيلوس ماريناكيس.

وأشار الملياردير اليوناني إلى سجل بوستيكوغلو الحافل بالألقاب مع توتنهام (يوروبا ليغ 2025)، سلتيك الاسكتلندي (الدوري 2022 و2023 والكأس 2023 وكأس الرابطة 2022 و2023) ويوكوهاما مارينوس الياباني (الدوري 2019)، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب أستراليا بلقب كأس أسيا عام 2015، كسبب رئيسي لاختياره لتدريب نوتنغهام فوريست.

وقال بوستيكوغلو في مقابلة مع قناة النادي: "أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما حققته في مسيرتي"، مضيفا "أشعر أن النادي يطمح للمزيد، وهذا ما أريده أيضا، لذا أعتقد أن هذه فترة مثيرة جدا".

وتابع "أشعر بالفخر والمسؤولية، ولكن الأهم من ذلك، أنني مصمم على وضع هذا النادي في مكانه اللائق".

وعاد نوتنغهام فوريست، بطل أوروبا في عامي 1979 و1980، إلى المنافسة القارية في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى منذ 30 عاماً بعد احتلاله المركز السابع في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

وكان بوستيكوغلو قاد توتنهام للفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، معلنا نهاية غياب الفريق عن الألقاب لمدة 17 عاما. لكن تم إقالته بعد أيام قليلة بسبب النتائج السيئة في الدوري، حيث أنهى الموسم في المركز السابع عشر.

ويعرف بوستيكوغلو (60 عاما) بأسلوبه الهجومي الجريء والذي واحه انتقادات بسببه، وهو يختلف تماما عن أسلوب نونو التكتيكي الحذر.

لكن المدرب الاسترالي دافع عن هذا الاسلوب، ويعتقد أنه قادر على مواصلة مسيرة النجاح مع نوتنغهام فوريست.

وبعد غياب دام 23 عاما عن الدوري الإنكليزي الممتاز، عاد نوتنغهام فوريست في عام 2022، وواجه صعوبات في البقاء خلال الموسمين التاليين، قبل أن يفاجئ الجميع بأدائه المميز الموسم الماضي.

وأضاف بوستيكوغلو "ليس سرا أنني أفضل أن تلعب فرقي بأسلوب هجومي، وأن تسجل أهدافا. قد يُفسر هذا أحيانا على أنه أسلوب لعب واحد، لكنني أريد من فريقي أن يلعب هكذا لأنني أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما أريد تحقيقه هنا".

وتابع "عند النظر إلى الإنجازات التي حققها النادي مؤخرا، فإنه يعد إنجازا استثنائيا أن نصل إلى هذا المستوى. أندية أخرى حققت الصعود، لكنها واجهت صعوبة في البقاء، بينما عدنا إلى المنافسة الأوروبية في وقت قصير، وهذا إنجاز كبير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح".