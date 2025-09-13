اخبار الرياضه

مونديال طوكيو: الكينية بياتريس تشيبيت تحرز ذهبية 10 آلاف م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أحرزت الكينية بياتريس تشيبيت ذهبية سباق 10 آلاف م السبت في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

واجتازت البطلة الأولمبية في سباقي 5 آلاف و10 آلاف م في باريس الصيف الماضي وحاملة الرقم القياسي، المسافة بزمن 30:37.61 دقيقة في طريقها لاحراز ميداليتها الذهبية الأولى في العاصمة اليابانية. 

وتفوقت تشيبيت على الإيطالية ناديا باتوكليتي صاحبة الفضية بتوقيت محلي (30:38.23 د)، والإثيوبية غوداف تسيغاي التي خسرت لقبها الذي حققته قبل عامين في بودابست واكتفت بالبرونزية (30:39.65 د).

اعتمدت الكينية البالغة 25 عاما وتيرة مستقرة طوال السباق، حيث بقيت ضمن المجموعة مع مواطنتها أغنيس جيبيت نغيتيش، ومنافستها تسيغاي وباتوكليتي. 

