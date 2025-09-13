اخبار الرياضه

مونديال طوكيو: لقب ثالث تواليا للأميركي كراوزر في رمي الكرة الحديد

0 نشر
0 تبليغ

مونديال طوكيو: لقب ثالث تواليا للأميركي كراوزر في رمي الكرة الحديد

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : احتفظ الأميركي راين كروازر بلقبه في مسابقة رمي الكرة الحديد للمرة الثالثة تواليا باحتلاله المركز الأول السبت في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وحقق كروازر رمية بلغت 22.34 مترا، متقدما على المكسيكي أوسييل مونوس مفاجأة النهائي باحرازه الميدالية الفضية في رميته الأخيرة برقم قياسي وطني (21.97 م)، بينما نال بطل أوروبا الإيطالي ليوناردو فابري الميدالية البرونزية (21.94 م).

وبات كروازر الذي غاب عن الموسم بسبب الإصابة، ثاني رياضي فقط يفوز بثلاثة ألقاب عالمية تواليا في رمي الكرة الحديد في الهواء الطلق بعد السويسري فيرنر غونتور الذي حقق هذا الإنجاز أعوام 1987 (روما) و1991 (طوكيو) و1993 (شتوتغارت).

كما يحمل الأميركي البالغ 32 عاما والبطل الأولمبي ثلاث مرات (ريو 2016 وطوكيو 2021 وباريس 2024)، الرقم القياسي العالمي للمسابقة (23.56 م).

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا