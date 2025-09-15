مونديال طوكيو: البقالي يخسر لقبه ويكتفي بفضية سباق 3000 م موانع

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : فشل العداء المغربي سفيان البقالي في الاحتفاظ بلقبه بطلا لسباق 3000 م موانع للمرة الثالثة تواليا، مكتفيا الإثنين بالميدالية الفضية في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وفيما كان البقالي البطل العالمي والأولمبي يتجه لاجتياز خط النهاية، فاجأه النيوزيلندي جوردي بيميش لينتزع منه المركز الاول بتوقيت قدره 8:33.88 دقائق، متقدما بفارق 7 بالمئة من الثانية فقط على الفائز بالذهبية في مونديالي يوجين 2022 وبودابست 2023 والذي سجل 8:33.95 دقائق.

وحلّ الكيني إدموند سيريم ثالثا وأحرز الميدالية البرونزية (8:34.56 د).

وتعمد البقالي (29 عاما) البقاء أخيرا حتى آخر لفتين، في صراع مرتقب مع الإثيوبي لاميتشا غيرما حامل الرقم العالمي.

انطلق البقالي بقوة وبدا متجها نحو لقبه العالمي الثالث، قبل أن يحقق بيميش (28 عاما) تسارعا رهيبا في الخط الأخير ويتفوق على المغربي بفارق ضئيل، ليحقق واحدة من أكبر المفاجآت في بطولة العالم الحالية.

وهيمن البقالي على أعلى عتبة على منصات التتويج في البطولات الكبرى الأخيرة، فإلى جانب بطولات العالم، أحرز ذهبيتي أولمبيادي طوكيو صيف 2021 والمؤجل لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وباريس 2024.

ما حققه في العرس الأولمبي باحتفاظه بلقبه، وحده انجزه قبله الفنلندي فولماري ايسو هولو في 1932 و1936، أي تقريبا نحو قرن من الزمن.

قبلها بثلاثة أعوام، في طوكيو صيف 2021 بات أول عداء غير كيني يحرز اللقب الأولمبي في هذه المسافة منذ 1980، واضعا حدا لسيطرة كينية استمرت 15 عاما.