مونديال طوكيو: دوبلانتيس يتوج بطلا للقفز بالزانة مرة أخرى مع رقم قياسي جديد

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : توج السويدي أرمان دوبلانتيس، البطل الأولمبي، بذهبية مسابقة القفز بالزانة للمرة الثالثة تواليا الإثنين في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بنسختها العشرين في طوكيو، محطما في طريقه الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه بعد نجاحه في القفز 6.30 أمتار.

وضمن ابن الـ25 عاما اللقب العالمي بقفزه 6.15 أمتار، متقدما اليوناني إيمانويل كاراليس (6 أمتار) والأسترالي كورتيس مارشال (5.95 أمتار)، قبل أن يطلب رفع العارضة لارتفاع 6.30 أمتار في محاولة لتحطيم رقمه القياسي العالمي البالغ 6.29 م.

ونجح السويدي في محاولته الثالثة على هذا الارتفاع وحطم الرقم القياسي العالمي للمرة الرابعة عشرة في مسيرته الأسطورية، منذ أن تفوق على رقم الفرنسي رينو لافيلني بتجاوزه 6.17 أمتار عام 2020.

وأضاف دوبلانتيس الألقاب العالمية الثلاثة إلى تتويجه بالذهب في أولمبياد صيف 2021 الذي أقيم في طوكيو بالذات بعد تأجيله لعام بسبب جائحة كوفيد، وأولمبياد الصيف الماضي في باريس.

وقال السويدي عشية انطلاق البطولة إنه يأمل في أن يكون مونديال طوكيو أكثر متعة من دورة الألعاب الأولمبية هناك قبل أربعة اعوام حين أقيمت خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، واصفا إياها بـ "أشبه بنهاية العالم".

وأُقيمت ألعاب طوكيو في ظل ظروف صارمة لمنع انتشار الوباء، فمُنعت الجماهير من حضور معظم الفعاليات فيما اضطر الرياضيون إلى الخضوع للفحوص والامتثال لقوانين التباعد الاجتماعي.

طوّق دوبلانتيس عنقه بالمعدن الأصفر، ولكن على غرار باقي الرياضيين تسلّم ميداليته مرتديا كمامة في ملعب فارغ من الجمهور.